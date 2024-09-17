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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 400 солдат и четыре танка

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Курском направлении около 400 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, шведскую боевую машину пехоты CV-90 и 14 боевых бронированных машин. Также удалось уничтожить по пять артиллерийских орудий и минометов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ.

Также он сообщил, что члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» нанесли удар по месту скопления пехоты Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Он уточнил, что украинские бойцы находились в Суджанском районе.

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север», сообщил, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении.

Ранее российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области.

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