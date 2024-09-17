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Белоусов обсудил с главами приграничных областей вопросы защиты населения

Белоусов провел заседание по безопасности приграничных с Украиной территорий РФ

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Об этом сообщает оборонное ведомство.

«Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий», — сказано в тексте.

В мероприятии приняли участие руководители Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Алексей Смирнов.

Белоусов заслушал доклады об обстановке и мерах, принимаемых для обеспечения войск.

В начале сентября глава Минобороны России также провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Национальный центр управления обороной России отчитался участникам заседания о ходе решения поступающих в оперативную группу проблемных вопросов, а также о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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