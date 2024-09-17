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Житель города в ДНР пострадал в ходе обстрела украинских войск

Мэр Горловки рассказал о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ горожанине

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал в своем Telegram-канале мэр населенного пункта Иван Приходько, в результате атаки пострадал местный житель.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин», — написал глава города, не уточнив подробности о состоянии пострадавшего.

14 сентября подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковали Горловку при помощи ракет и беспилотников. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения.

Отмечается, что во время обстрела один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Черкасова. Боеприпас имел калибр 155 миллиметров.

Кроме того, сообщалось, что после обстрела ВСУ в частном нежилом доме в Горловке произошел пожар, а приехавших его тушить спасателей атаковал украинский дрон.

Ранее жительница села в Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.

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