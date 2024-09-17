Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВКС России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Звановки в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. Потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и 4 единицы автомобильной техники», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России поделилось кадрами освобождения Снагости российскими военными. ВС РФ закрепились в населенном пункте и перешли к его удержанию. В штурме Снагости участвовали также морпехи, которые использовали хитрость для атаки на село: они въехали в него на трофейной технике — украинском БТР «Казак». Эффект неожиданности позволил сломать оборону противника и забросить штурмовую группу.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ попали в окружение в Курской области.