Песков объяснил необходимость увеличения численности армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что численность Вооруженных сил РФ увеличили из-за враждебной обстановки на западных рубежах и нестабильности на восточных рубежах.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру границ. <...> Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — отметил Песков.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин указом увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Указ от 16 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В предыдущий раз штатная численность армии РФ была увеличена в декабре 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил потребность в ротации войск в зоне СВО усталостью людей, а также отметил, что указ президента вывел армию России на второе место по численности после Китая. Он заключил, что идет серьезная подготовка резервов, что также является реакцией на угрозы, том числе – со стороны НАТО.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.