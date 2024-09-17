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Российские «Ярсы» отработали боевое патрулирование в Ивановской области

Минобороны РФ: в Ивановской области ПГРК «Ярс» отработали боевое патрулирование

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» отработали боевое патрулирование в Ивановской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, боевые расчеты прошли марши общей протяженностью до 100 км. Стратегические ракетчики также решили вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника, отметили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что плановые мероприятия боевой подготовки помогают совершенствовать выучку личного состава, а также слаженность соединений и воинских частей РВСН.

До этого российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. В Минобороны уточнили, что воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». Всего в маневрах приняли участие два Ту-95МС, экипажи которых отработали вопросы по применению крылатых ракет для нанесения ударов по критическим важным объектам условного противника.

Ранее с космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2».

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