Раскрыта главная причина увеличения численности ВС России

Увеличение штатной численности Вооруженных сил России необходимо для грамотной ротации войск в зоне проведения военной спецоперации, объяснил полковник в отставке Виктор Баранец. Также это позволит подготовиться к уже существующим и будущим угрозам для страны, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность ВС до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Это необходимая мера, так как в предыдущие годы количество военнослужащих постоянно сокращали в погоне за маленькой и мобильной армией, считает эксперт.

«И сейчас, когда мы поняли, что в ходе специальной военной операции нам не хватает штыков, что надо делать ротацию, что надо замещать убитых, раненных и контуженных – вот тут до Кремля дошло, что надо увеличивать численность нашей родной российской армии», — объяснил он.

Наращивание численности армии будет сопровождаться подготовкой хорошо обученных резервов. Ротировать военных на фронте будут постепенно и «рачительно», считает Баранец. Он подчеркнул, что грамотно проведенная ротация позволит России не снизить боевой потенциал войск в зоне СВО.

«Мы не будем сразу менять дивизию на дивизию, армию на армию, нет. Это будет делаться толково, потихоньку молодежь будет занимать боевые позиции», — подчеркнул он.

Потребность в ротации войск в зоне СВО военный эксперт объяснил усталостью людей, а также отметил, что указ президента вывел армию России на второе место по численности после Китая. Идет серьезная подготовка резервов, что также является реакцией на угрозы, том числе – со стороны НАТО, заключил Баранец.

Ранее генерал Гурулев объяснил, зачем Путин увеличил численность армии.