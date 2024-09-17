С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2»

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, запуск прошел в 10:00 мск.

«Ангара-1.2» предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту — до 2,4 тонн. Ее высота составляет около 41,5 м, стартовая масса ракеты около 171 тонны.

Вечером 11 сентября российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли корабль «Союз МС-26» с международным экипажем. Старт произошел с космодрома Байконур. Позже корабль совершил стыковку с модулем «Рассвет» МКС.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин и американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Миссия прибывшего экипажа продлится 202 суток.

Ранее был назван срок запуска спутника «Кондор-ФКА».