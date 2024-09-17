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Стало известно о попытках ВСУ замедлить продвижение ВС РФ под Купянском

Марочко заявил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать в районе Купянска

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Alex Babenko/AP

Украинские бойцы продолжают предпринимать безуспешные попытки атаковать позиции Вооруженных сил РФ в районе города Купянска, расположенного в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в результате штурмовых действий российским солдатам удалось усилить свои фланги около ряда населенных пунктов. Речь идет о Синьковке, Глушковке, Петропавловке и Кругляковке в Харьковской области.

«Также для бесперебойного снабжения наших подразделений улучшена логистика и подтянуты подразделения обеспечения. В свою очередь, вооруженные формирования Украины продолжают контратакующие действия на данном участке», — отметил специалист.

Он добавил, что таким образом украинские войска хотят замедлить продвижение ВС РФ. Но их атаки не дают нужного результата.

12 сентября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов около Купянска. Всего в безопасные места планируют вывезти 269 несовершеннолетних.

Ранее в Харьковской области начали отключать свет и воду за отказ эвакуироваться.

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