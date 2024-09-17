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Стало известно о роли ВСУ в поставках дронов для сирийских террористов

РИА Новости: террористы в Сирии получили с Украины комплектующие беспилотников

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Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) получила от украинских военных комплектующие для сборки дронов, которые были доставлены в сирийский Идлиб под видом товаров гражданского назначения. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на осведомленный источник в Сирии.

По словам собеседника агентства, всего в распоряжение группировки было доставлено 250 беспилотников.

До этого РИА Новости сообщало, что группа инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) производству беспилотников.

14 сентября турецкое издание Aydinlik, ранее сообщившее о связях Украины с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам», писало, что располагает доказательствами данного факта. В статье издания говорится, что переговоры представителей Украины с радикалами, якобы состоявшиеся в июне в сирийском Идлибе, попали на видео. По данным издания, Украина уговорила боевиков освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России. Взамен ХТШ якобы получила 75 беспилотников.

Ранее в Сирии заявили о связи Буданова с «Джебхат ан-Нусрой» (организация запрещена в России).

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