Дальнобойная артиллерия российских войск нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, наблюдавшего за работой расчета орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр».

Как рассказал агентству старший наводчик расчета орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Азимут», военные работают, чтобы не допустить переправы на этот берег.

Оператор разведывательного беспилотника российской армии выявил вблизи береговой линии на правобережье Днепра цель в виде скопления сил украинской армии, укрывшихся в замаскированном опорном пункте. Координаты цели были оперативно переданы командованию. Расчет орудия «Гиацинт-Б», расположенный у днепровского рубежа, получил приказ отработать по выявленной и верифицированной цели. Артиллеристы произвели несколько залпов, после чего расчет разведывательного дрона, наблюдавшего за сектором, где была обнаружена цель, подтвердил ее полное уничтожение.

16 сентября первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Россия увеличила штатную численность своих вооруженных сил перед угрозой полномасштабной войны со всеми странами НАТО.

Ранее ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.