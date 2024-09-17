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Инструкторы ВСУ обучат боевиков в Сирии производству дронов

В сирийский Идлиб прибыли 250 экспертов ВСУ для обучения производству дронов

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Группа инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) производству беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», — отметил источник.

Он подчеркнул, что инструкторов распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур.

14 сентября турецкое издание Aydinlik, ранее сообщившее о связях Украины с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждает, что располагает доказательствами данного факта. В статье издания говорится, что переговоры представителей Украины с радикалами, якобы состоявшиеся в июне в сирийском Идлибе, попали на видео.

Ранее президент Сирии встретился с Шойгу.

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