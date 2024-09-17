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Во Франции заявили, что Запад начал задумываться о переговорах по Украине

Le Figaro: неудачи ВСУ на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Неблагоприятная для ВСУ ситуация на фронте на фоне продвижения ВС РФ в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании конфликта. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Как отмечает газета, о необходимости переговоров говорят в США, ЕС, а также на Украине. Издание также пишет, что на Западе открыто признают, что Донбасс и Крым находятся вне досягаемости ВСУ, а вторжение Украины в Курскую область не принесло ожидаемых результатов.

16 сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине. Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но также ясно, что «что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития».

В этот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что для Соединенных Штатов и Украины будет выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы.

Ранее США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России.

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Операция на Украине
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