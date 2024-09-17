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В Пентагоне прокомментировали появление российской авиации вблизи своей границы

Пентагон: США не видят угрозы в появлении авиации РФ вблизи своей территории

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PJSC UAC/Global Look Press

Соединенные Штаты не видят угрозы в появлении авиации России вблизи своей территории. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, подобные ситуации не являются чем-то необычным. Также она заявила, что США не наблюдают резкого роста появления российской авиации рядом со своей границей.

Также она заявила, что Вашингтон продолжит наблюдать за учениями РФ и будет поддерживать связь с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО).

15 сентября российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. Воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». Всего в маневрах приняли участие два Ту-95МС, экипажи которых отработали вопросы по применению крылатых ракет для нанесения ударов по критическим важным объектам условного противника.

Ранее военная база США объявила о поиске актеров со знанием русского языка.

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