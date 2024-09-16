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В ФРГ анонсировали отправку ВСУ шести артустановок PzH 2000

Писториус: ФРГ поставит Киеву шесть артустановок PzH 2000 в ближайшие два месяца

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Lisi Niesner/Reuters

Германские власти передадут Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает агентство DPA.

«Шесть из них, я думаю, будут поставлены уже в течение ближайших восьми недель», — уточнил глава ведомства.

В начале сентября в кулуарах заседания контактной группы по военному содействию Украине Писториус анонсировал поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 12 САУ.

Германия считается вторым по объемам поставщиком арсенала Киеву после США. Страна уже выделила на военную поддержку Украине примерно €28 млрд. В 2025 году Германия пообещала Киеву транш в €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Шольц заявил о длительной борьбе с обходом санкций против России.

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