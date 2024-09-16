США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США до сих пор не готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать предоставленное им дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Миллер отметил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом по вопросам поддержки. В частности, это касается предоставления вооружения и разведданных.

«Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование дальнобойного оружия Запада. — прим. ред.)», — сказал представитель Госдепа.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России.

16 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право поражать «законные цели» на территории России. При этом он подчеркнул, что решение об этом должны принимать страны-поставщики оружия.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.