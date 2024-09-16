Генсек НАТО заявил о праве Украины бить по целям в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право поражать «законные цели» на территории России. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Столтенберг подчеркнул, что решение об этом должны принимать страны-поставщики оружия.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте. Британская The Guardian сообщала, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

15 сентября стало известно, что президент США Джо Байден обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Ранее в Британии заявили о нежелании без США разрешать ВСУ бить вглубь территории России.