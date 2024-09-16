Новобранцы Вооруженных сил Украины, попавшие в армию после майского закона об ужесточении мобилизации, по меньшей мере еще три месяца не будут влиять на ситуацию на фронте. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Может понадобиться еще три месяца, прежде чем только что прошедшие подготовку войска смогут повлиять на ситуацию на поле боя», — пишет издание, ссылаясь на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкомата) на Украине являются охотой на людей.

11 сентября сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе избили мужчину при задержании так, что тот потерял сознание. А в августе в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в ТЦК и признали его годным к службе.

Ранее бывший премьер Британии Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.