В Госдуме объяснили увеличение численности ВС РФ угрозой войны с блоком НАТО

Россия увеличила штатную численность своих вооруженных сил перед угрозой полномасштабной войны со всеми странами НАТО — об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Знаете, сколько красноармейцев участвовало в 1943 году в форсировании Днепра? Примерно 2,5 миллиона человек, а нам ведь для победы над врагом предстоит, как минимум, то же самое. Тем более что в последнее время очень явственно встала угроза войны со всем блоком НАТО, который никак не понимает человеческих слов и безъядерных предупреждений. Об этом четко говорит наш президент, напрямую связывая эскалацию с обсуждениями Запада ракетных ударов по российской территории. Поэтому увеличение личного состава — решение назревшее и своевременное. Этих солдат ведь еще нужно успеть подготовить, пока не начался полномасштабный конфликт с Североатлантическим альянсом, руководство которого явно нацелилось на уничтожение России», — сказал Журавлев.

По его мнению, нужно усилить обучение военных по всей вертикали, начиная от кадетских училищ и заканчивая Академией Генштаба.

«Грамотные офицеры нам тоже крайне необходимы. И при этом, конечно, стимулировать и добровольческое движение. Нет ничего плохого в том, если в российской армии людей будет больше, чем заявлено», — считает Журавлев.

16 сентября президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года. Согласно данным портала Global Firepower, после этого армия России станет второй в мире по количеству солдат после Китая: там на данный момент чуть больше 2 млн военнослужащих.

В предыдущий раз штатная численность российской армии была увеличена в декабре 2023 года — до 2,2 млн человек, среди них 1,3 млн военнослужащих.

Ранее в США заявили о необходимости увеличить армию.