Глава «Росатома» предупредил об угрожающем миру поведении Киева

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что безрассудное поведение Киева может стать угрозой не только для российской энергетики, но и для мировой атомной отрасли. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, поведение Украины требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций.

Лихачев добавил, что Вооруженные силы Украины снова атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), а также совершают провокации в отношении Курской АЭС.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов допустил создание на Украине «грязной бомбы». Он не исключил, что для разработки такого оружия Киев может использовать ввозимые в страну отходы опасных химических производств и ядерного топлива.

Он также напомнил, что в одном из последних брифингов российская сторона отмечала, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее в Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний.