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Дания передаст Украине дополнительные истребители F-16

Ritzau: глава МО Дании Поульсен пообещал поставить на Украину еще несколько F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Дания до конца 2024 года поставит на Украину еще несколько истребителей F-16. Об этом пишет Ritzau со ссылкой на министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена.

В материале уточняется, что точное количество обещанных Киеву воздушных судов пока не сообщается. Копенгаген решил скрыть эту информацию «в целях безопасности», пояснили журналисты.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна получила от западных партнеров первую партию F-16. За истребители глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды. Всего они направили в зону конфликта 10 воздушных судов.

10 сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о предоставлении Украине права использовать военную технику королевства для ударов по территории РФ. По его словам, в том числе речь идет об F-16.

Руководитель профильного ведомства пояснил, что Киев может применять переданное Амстердамом оружие в целях самообороны. При этом во время нанесения ударов он должен следовать нормам международного права.

Ранее украинских бойцов предупредили о рисках использования F-16.

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