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Российский Су-34 поразил живую силу и технику ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео с ударом Су-34 по месту скопления ВСУ в Курской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил место скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео, на котором запечатлен удар по украинским формированиям, распространило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что живую силу и машины ВСУ заметили в приграничном районе региона.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в заявлении.

По словам представителей министерства, такие модули позволяют поражать объекты с безопасного расстояния.

Из сообщения следует, что после атаки экипаж Су-34 дождался подтверждения ликвидации цели. Только после этого истребитель-бомбардировщик вернулся на аэродром вылета.

16 сентября российское оборонное ведомство заявило, что за прошедшие сутки военнослужащие страны освободили два населенных пункта на территории Курской области. Речь идет о селе Борки и деревне Успеновка. В заявлении подчеркивалось, что боевую задачу выполнили солдаты группировки войск «Север».

Ранее российские спецназовцы нашли маяк ВСУ, применяемый для корректировки ударов по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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