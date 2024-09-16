Российские атомные крейсеры совершили подледный переход в Арктике

Министерство обороны России сообщило, что атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» для наращивания группировки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществили подледный переход в Арктике.

Переход состоялся в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Длина перехода составила более четырех тысяч морских миль, он проходил через шесть морей в Арктике в сложной ледовой обстановке.

Накануне стало известно, что в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. В минобороны уточнили, что в маневрах приняли участие два Ту-95МС, экипажи которых отработали вопросы по применению крылатых ракет для нанесения ударов по критическим важным объектам условного противника. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. В небе Ту-95МС провели более 10 часов.

Ранее участники учений «Океан-2024» навели переправу на реке в Калининградской области.