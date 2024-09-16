Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РИА: сирийские террористы получили от ВСУ беспилотники в обмен на боевиков

РИА Новости: ВСУ передали «Джебхат ан-Нусре» дроны в обмен на террористов

close
Depositphotos

Сирийская террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) получила от Киева партию беспилотников в обмен на нескольких боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

«Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (новое название «Джебхат ан-Нусра». — Прим. ред.) ранее получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — рассказал источник.

По его словам, украинские власти потребовали от террористов предоставить боевиков из числа уйгуров и чеченцев для формирования групп для участия в конфликте с Россией на стороне ВСУ. Отмечается, что переговоры между представителями украинской армии и террористами проходят в районе Идлиба на граничащей с Турцией территории Сирии.

Как ранее сообщала сирийская газета Al-Watan, активность вербовки террористов в районах Идлиба и Латакии в последние два месяца возросла, в связи с чем их число в рядах ВСУ вскоре может ощутимо вырасти.

Кроме того, источники издания сообщают, что глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поддерживает прямой контакт с руководителем «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммадом аль-Джулани.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о переговорах Украины с террористами в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами