Сирийская террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) получила от Киева партию беспилотников в обмен на нескольких боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

«Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (новое название «Джебхат ан-Нусра». — Прим. ред.) ранее получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — рассказал источник.

По его словам, украинские власти потребовали от террористов предоставить боевиков из числа уйгуров и чеченцев для формирования групп для участия в конфликте с Россией на стороне ВСУ. Отмечается, что переговоры между представителями украинской армии и террористами проходят в районе Идлиба на граничащей с Турцией территории Сирии.

Как ранее сообщала сирийская газета Al-Watan, активность вербовки террористов в районах Идлиба и Латакии в последние два месяца возросла, в связи с чем их число в рядах ВСУ вскоре может ощутимо вырасти.

Кроме того, источники издания сообщают, что глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поддерживает прямой контакт с руководителем «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммадом аль-Джулани.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о переговорах Украины с террористами в Сирии.