Эксперт раскрыл, кто на самом деле стоит за атаками дронов на территорию РФ

За массированными атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России стоит не Киев, а Запад. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«У украинских сил потенциал сейчас большой за счет того, что Запад работает в их интересах. И это западные страны берут нас на изматывание или на слабо, как говорит молодежь. Они хотят посмотреть, как наша система ПВО будет справляться с этими задачами», — сказал Попов.

Он добавил, что противник сделал ставку на террористическую тактику, чтобы вызвать панику среди граждан России. Атаки БПЛА, по его мнению, будут продолжаться, а значит, России необходимо найти ассиметричный и быстрый ответ.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, по два БПЛА было уничтожено над Белгородской и Курской областями, один дрон — над Брянской областью.

15 сентября российские средства ПВО сбили украинские беспилотники над Рязанской и Белгородской областями.

Ранее в Калужской области предотвратили атаку украинского БПЛА.