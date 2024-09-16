Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, кто на самом деле стоит за атаками дронов на территорию РФ

Генерал Попов: за атаками дронов на регионы РФ стоит Запад

close
Inna Varenytsia/REUTERS

За массированными атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России стоит не Киев, а Запад. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«У украинских сил потенциал сейчас большой за счет того, что Запад работает в их интересах. И это западные страны берут нас на изматывание или на слабо, как говорит молодежь. Они хотят посмотреть, как наша система ПВО будет справляться с этими задачами», — сказал Попов.

Он добавил, что противник сделал ставку на террористическую тактику, чтобы вызвать панику среди граждан России. Атаки БПЛА, по его мнению, будут продолжаться, а значит, России необходимо найти ассиметричный и быстрый ответ.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, по два БПЛА было уничтожено над Белгородской и Курской областями, один дрон — над Брянской областью.

15 сентября российские средства ПВО сбили украинские беспилотники над Рязанской и Белгородской областями.

Ранее в Калужской области предотвратили атаку украинского БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами