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Алаудинов раскрыл число взятых в плен «Ахматом» бойцов ВСУ под Курском за месяц

Алаудинов: бойцы «Ахмата» пленили под Курском 20 солдат ВСУ за месяц

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последний месяц бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен в Курской области 20 украинских военных. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

Он уточнил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены на двух направлениях.

«Из тех, кого мы смогли вывести, это 12 человек на этом (Суджанском) направлении», — отметил Алаудинов.

Он назвал обстановку в Курской области подконтрольной.

До этого Алаудинов сообщил, что «Ахмат» уничтожил украинскую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области.

Накануне генерал-майор рассказал о зачистке от ВСУ населенного пункта Борки в Курской области. Он подчеркнул, что противник на данном участке остановлен, ведется его «планомерное уничтожение».

15 сентября Алаудинов также сравнил потери России и ВСУ в Курской области. По его словам, в украинской армии они «намного выше», чем в российской.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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