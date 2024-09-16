Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки на Курском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 350 солдат и 13 единиц бронетехники на Курском направлении. Потери украинской армии раскрыло министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ в том числе лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, трех минометов, двух пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну М270 MLRS американского производства, а также 8 автомобилей.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили об освобождении двух населенных пунктов в Курской области: речь идет о деревне Успеновка и селе Борки.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники.

В этот же день в министерстве заявили, что российские солдаты пресекли шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Веселое, Новый Путь и Медвежье.

Ранее вторжение ВСУ в Курскую область назвали «глупым решением».