Российские войска отразили в Курской области пять контратак подразделений Вооруженных сил Украины в направлении пяти населенных пунктов. Об этом сообщило министерство обороны России.

За прошедшие сутки подразделениями группировки ВС РФ отражены контратаки в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня Курской области, говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ при этом потеряли до 40 человек и четыре боевые бронированные машины.

Всего с 6 августа украинский войска потеряли в Курской области более 13800 военнослужащих, 115 танков и другую технику, заявили в министерстве.

15 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что цель операции в Курской области заключалась в том, чтобы вынудить РФ перебросить войска из Донбасса. Он уверен, что эта идея «была правильной».

По его словам, медленные поставки западного оружия привели к тому, что ВСУ не сумели оснастить даже четыре бригады из 14.

Ранее военный РФ рассказал о смене тактик ВСУ в Курской области.