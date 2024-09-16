Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области

Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что речь идет о деревне Успеновка и селе Борки.

По данным ведомства, за тот же промежуток времени военнослужащим страны удалось нанести поражение восьми формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских войск у населенных пунктов Дарьино, Толстый Луг, Новоивановка, Любимовка, Плехово, Покровский и Николо-Дарьино.

15 сентября Минобороны РФ заявило, что российские солдаты пресекли шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Веселое, Новый Путь и Медвежье.

Как рассказали в ведомстве, в ходе боевых действий украинские формирования потеряли до 60 бойцов. Также военные Вооруженных сил РФ вывели из строя пять боевых бронированных машин, три танка и один бронетранспортер ВСУ.

В тот же день в приграничном районе Курской области был уничтожен один из украинских опорных пунктов. Российские солдаты ударили по объекту при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее вторжение ВСУ в Курскую область назвали «глупым решением».