В Красноярске возбуждено дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны

МВД возбудило в Красноярске уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках него задержан генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков». В течение нескольких лет он и его сообщники вывели в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей, которые были выделены для исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса.

До этого бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель министерства обороны РФ стоимостью 940 млн рублей. В начале сентября военный суд по тому же делу приговорил бывшего военного Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Уголовные дела как Хайруллина, так и Бородина были выделены в отдельное производство.

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