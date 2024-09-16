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В Красноярске возбуждено дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны

ТАСС: в Красноярске возбудили дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

МВД возбудило в Красноярске уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках него задержан генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков». В течение нескольких лет он и его сообщники вывели в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей, которые были выделены для исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса.

До этого бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель министерства обороны РФ стоимостью 940 млн рублей. В начале сентября военный суд по тому же делу приговорил бывшего военного Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Уголовные дела как Хайруллина, так и Бородина были выделены в отдельное производство.

Ранее стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова.

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