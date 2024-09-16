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Военный эксперт раскрыл потери Украины на рубежах ЛНР

Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 12 тыс. солдат на рубежах ЛНР

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие за неделю пресекли около 30 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, потери ВСУ на рубежах ЛНР за неделю составили порядка 12 тыс. солдат.

«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили порядка 11 980 украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что это на 625 больше в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

До этого Марочко заявлял, что взятие Северска в ДНР российскими солдатами позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий ЛНР. Он отмечал, что ВС РФ нужно продвинуться к населенному пункту и взять его в полуохват. В данный момент российские военные подступают к городу с северо-запада, юго-востока и востока.

Ранее Марочко сообщил, что в скором времени ВСУ в Северске могут оказаться в огневом мешке.

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Операция на Украине
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