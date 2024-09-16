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Подполье сообщило об ударе ВС России по пригороду Житомира

Лебедев: ВС России ударили по пригороду Житомира, куда переместились военные ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В пригороде Житомира зафиксировали удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в это место переместились украинские военные из-под Николаева. В итоге российские военные ударили два раза, отметил Лебедев.

Также Лебедев сообщал, что российские войска поразили склады у железной дороги в Киевской области, а также нанесли удары по ряду других объектов на территории Украины. По его словам, ВС РФ поразили объекты в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Накануне Минобороны России сообщило о поражении позиций 1-й бригады президента, 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

Ранее стало известно, что в США опасаются поражения Украины ближайшей зимой.

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