Пленный украинский солдат Дмитрий Павлюк заявил, что попал на фронт в рамках принудительной мобилизации. Об этом пишет газета «Известия».
Как рассказал мужчина, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его, когда он шел на работу. Во время беседы гражданину и вручили повестку.
По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство военнослужащих в его роте были мобилизованы. Всего его подразделение состояло из 94 человек.
«Когда начались потери, людям начало становиться страшно за свою жизнь», — подчеркнул Павлюк.
Пленный добавил, что командование почти не оповещает рядовых солдат о ситуации на поле боя. В результате при прибытии на позиции им «приходится догадываться», как идут дела, по реальной обстановке.
15 сентября министерство обороны РФ сообщило, что за сутки на территории Украины в плен российским войскам сдались семь украинских бойцов. Потери ВСУ на данном участке фронта составили более 300 человек. Более того, вторгшиеся в регион формирования лишились трех танков и десятков других единиц техники.
Ранее российский генерал обвинил бойцов ВСУ в ликвидации сослуживцев за желание сдаться в плен.