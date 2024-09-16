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Пленный украинский солдат рассказал, как попал на фронт

Пленный боец ВСУ Павлюк заявил, что его мобилизовали по пути на работу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Пленный украинский солдат Дмитрий Павлюк заявил, что попал на фронт в рамках принудительной мобилизации. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказал мужчина, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его, когда он шел на работу. Во время беседы гражданину и вручили повестку.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство военнослужащих в его роте были мобилизованы. Всего его подразделение состояло из 94 человек.

«Когда начались потери, людям начало становиться страшно за свою жизнь», — подчеркнул Павлюк.

Пленный добавил, что командование почти не оповещает рядовых солдат о ситуации на поле боя. В результате при прибытии на позиции им «приходится догадываться», как идут дела, по реальной обстановке.

15 сентября министерство обороны РФ сообщило, что за сутки на территории Украины в плен российским войскам сдались семь украинских бойцов. Потери ВСУ на данном участке фронта составили более 300 человек. Более того, вторгшиеся в регион формирования лишились трех танков и десятков других единиц техники.

Ранее российский генерал обвинил бойцов ВСУ в ликвидации сослуживцев за желание сдаться в плен.

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