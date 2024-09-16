Три прилета зафиксировали ночью в городе Обухов, который находится в Киевской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что в населенном пункте «есть хорошее поражение живой силы и техники» украинских войск. По словам мужчины, выведенные из строя машины находились на некоем «тайном» складе.

«Прилет в склад возле железной дороги в городе Фастов в Киевской области», — говорится в заявлении.

Как отметил Лебедев, еще два прилета зарегистрировали в районе города Белая Церковь. В публикации уточняется, что под удар попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако к какому именно отряду они принадлежали — «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) или «Кракен» пока неизвестно.

Более того, взрывы произошли в населенных пунктах Борисполь и Васильков. Еще три прилета зафиксировали в пригороде самого Киева.

«Не спалось в Черкассах и области. Прилеты в Канев — две штуки, и в Смелу — одна штука», — написал координатор подполья.

По его словам, в городе Канев удар пришелся по расположению ВСУ.

Кроме того, двум «хорошим ударам» подверглись окрестности административного центра Житомирской области. Лебедев уточнил, что недавно сюда прибыли украинские солдаты, которые до этого дислоцировались в районе города Николаева.

Ранее в подполье заявили об уничтожении поезда с техникой ВСУ.