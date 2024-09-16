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Американский разведчик рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине

Экс-разведчик США Риттер: у НАТО нет оружия, которого РФ не могла бы уничтожить

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Андрей Бортко/РИА Новости

Западные страны больше не имеют оружия, которого Вооруженные силы РФ не могли бы уничтожить. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, по какой-то причине Вашингтон и его союзники все время думают, что Москва слаба. Более того, они верят в неспособность российской стороны совершить то или иное действие.

«Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она (РФ. — «Газета.Ru») буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что недавно Швеция приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи. Но, как сказал экс-разведчик, во время сражений российские солдаты обязательно выведут переданную Киеву технику из строя или захватят ее.

9 сентября пресс-служба шведского правительства сообщила, что Стокгольм выделил 17-й пакет помощи для Киева. Его размер составил около $440 млн.

В частности, королевство намерено передать Украине танковые боеприпасы и боевые катера. Кроме того, Киев получит переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Robot 70 и иные виды техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в неспособности вооружить несколько армейских бригад.

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