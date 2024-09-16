Вооруженные силы Украины перебрасывают в направлении города Красный Лиман резервы, в том числе иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На Краснолиманское направление противник подтягивает резервы, куда входят иностранные наемники — подавляющее большинство», — сказал источник.

Украинские войска также перебрасывают туда несколько единиц военной техники.

8 сентября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронт ВСУ в Донбассе находятся в критическом состоянии. По его словам, наступление украинской армии в Курской области также идет не по плану, так как Киев теряет стратегические резервы.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял об оперативно-тактическом успехе войск РФ в районе Покровска.

Ранее сообщалось о продвижении российских войск в Харьковской области.