ФСБ сообщила о попытке ВСУ атаковать детский сад в Донецке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника пытались атаковать детский сад в Донецке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, попытку террористической атаки сорвали в Кировском районе Донецка. На подлете к детсаду перехватили FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством. В ФСБ добавили, что беспилотник пришлось уничтожить накладным зарядом из-за особенности конструкции взрывного устройства.

По данным ведомства, также два разведывательных беспилотника самолетного типа посадили около одного из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка.

Всего за неделю система «Купол Донбасса» сорвала 127 воздушных атак со стороны ВСУ над Донецком и Макеевкой, заключили в ФСБ.

Накануне ВСУ атаковали три села в Белгородской области — Новую Таволжанку, Козинку и Байцуры. По предварительным данным, никто не пострадал, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее доброволец с позывным «Гусар» заявил, что операторы БПЛА в зоне СВО чувствуют себя игроками.