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ВСУ в Курской области успели применить несколько тактик

Командир разведгруппы «Ахмата»: ВСУ в Курской области поменяли несколько тактик

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже сменили несколько тактик в Курской области. Об этом в интервью «Известиям» рассказал командир разведгруппы «Ахмата» с позывным «Аид».

«В первый день наступления они придерживались тактики цветка», — отметил он.

Командир разведгруппы пояснил, что противник прощупывал участки, чтобы прорваться там, где тонко. Но ВСУ раскрыли «цветки» на разных участках, поэтому линия фронта получилась рваной.

Затем украинские солдаты применили тактику механизированного клина: шли колоннами танки и бронемашины. Далее, по словам командира разведгруппы «Ахмата», ВСУ перешли к «своей излюбленной тактике» — «гармошки».

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что «Ахмат» уничтожил украинскую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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