«Хезболла» ударила по базе Израиля на Голанских высотах

Шиитское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку на базу артиллерийского дивизиона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ярдене на территории Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС.

В движении подчеркнули, что атака стала ответом на удары ВВС Израиля по территории Ливана.

До этого «Хезболла» нанесла удар по позициям ЦАХАЛ в городе Кирьят-Шмона.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее ООН обратилась к Израилю и «Хезболле».