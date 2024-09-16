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Зеленский заявил, что не может вооружить четыре армейские бригады

Зеленский: Украина не может вооружить даже четыре из 14 необходимых бригад

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на медленные поставки вооружений западными партнерами. Об этом сообщает CNN.

Зеленский пояснил телекомпании, почему после принятия крупного пакета помощи от США и поставок из Европы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается дефицит вооружений.

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. <...> Мы не оснастили даже четырех», — заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что пока конгресс США принимал решение о помощи Украине, страна исчерпала все резервы. По его словам, армия использовала все, что могла.

11 сентября стало известно, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее ФРГ анонсировала возможное информирование о закупке шести комплексов ПВО IRIS-T для Киева.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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