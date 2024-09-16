Зеленский заявил, что не может вооружить четыре армейские бригады

Президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на медленные поставки вооружений западными партнерами. Об этом сообщает CNN.

Зеленский пояснил телекомпании, почему после принятия крупного пакета помощи от США и поставок из Европы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается дефицит вооружений.

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. <...> Мы не оснастили даже четырех», — заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что пока конгресс США принимал решение о помощи Украине, страна исчерпала все резервы. По его словам, армия использовала все, что могла.

11 сентября стало известно, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее ФРГ анонсировала возможное информирование о закупке шести комплексов ПВО IRIS-T для Киева.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.