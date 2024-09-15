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ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться в Курскую область

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило в воскресенье, 15 сентября, что Вооруженные силы России отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области.

Отмечается, что попытки прорыва были пресечены в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. В Минобороны РФ заявили, что при этом ВСУ потеряли до 60 бойцов, а также три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

Также в минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки бойцы группировки «Север» отразили две атаки украинских формирований на территории Курской области. Уточнялось, что боевые действия произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Любимовка.

Ранее Алаудинов заявил о зачистке курского села от ВСУ.

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