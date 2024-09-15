У США появилась новая ударная атомная субмарина

Военно-морские силы (ВМС) США пополнились новой атомной подводной лодкой USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Церемония приема субмарины в состав ВМС прошла на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. По данным телеканала, подлодка получила неофициальное название «Девушка из Джерси». Сообщается, что помещения субмарины украсили плакатами и предметами, которые связаны с историей штата. В частности, там находится гитара с автографом певца Джона Бон Джови.

Субмарина длиной 115 метров способна опускаться на глубину более 250 метров и разгоняться до 25 узлов в час, отмечает Fox News.

6 сентября газета Пентагона Stars and Stripes писала, что новые подводные лодки ВМС США будут строиться с учетом создания условий для женщин-военнослужащих. В материале говорится, что новая субмарина «Нью-Джерси» полностью интегрирована для совместных экипажей. Авторы статьи утверждают, что эта лодка изначально конструировалась с учетом потребностей женщин-военнослужащих, а не была переоборудована, как другие субмарины. В частности, на «Нью-Джерси» облегчен поворот некоторых механизмов, а также созданы дополнительные туалетные комнаты.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с проблемами в производстве атомных подводных лодок.