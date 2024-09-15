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Премьер Британии едет в Италию ради ударов ВСУ вглубь России

Bloomberg: Стармер и Мелони обсудят применение Киевом Storm Shadow

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Phil Noble/Reuters

Британский премьер Кир Стармер отправляется в Рим, чтобы заручиться поддержкой итальянской коллеги Джорджии Мелони по поводу использования британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, передает Bloomberg.

По словам источников, политики обсудят этот вопрос на встрече в понедельник, 16 сентября. Агентство ознакомилось с проектом заявления по ее итогам: Стармер и Мелони сообщат о поддержке восстановления Украины, а также обсудят гибридные угрозы, которые для Европы представляет Россия.

Источники добавили, что с ближайшие дни власти Британии намерены провести переговоры по поводу ударов вглубь России с французскими и немецкими коллегами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава МИД королевства Дэвид Лэмми на этом фоне сообщил о продолжении переговоров с США и другими союзниками по этой теме.

«Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем», — сказал Лэмми.

13 сентября Джо Байден принял Стармера в Вашингтоне. По информации СМИ, тот добивался одобрения президента США на разрешение Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ (оно нужно, поскольку их компоненты производятся в США). По итогам встречи лидеры не объявили о таком разрешении, однако это может произойти уже в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Ранее FT писала, что Storm Shadow для ударов по РФ не станут панацеей для Украины.

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