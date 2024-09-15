Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский написал в своих социальных сетях, что продолжительность базовой общевоенной подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить.

«Обрабатываем возможность создания школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава», — заявил он.

Он отметил, что в ВСУ работают над увеличением продолжительности базовой общевоенной подготовки.

По словам главкома украинской армии, проект по созданию школы инструкторов и увеличению продолжительности обучения планируется запустить в октябре-ноябре текущего года.

10 сентября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, Сырский в докладах генштаба ВСУ приказал разделить Покровское направление на Покровское и новое Кураховское, находящееся южнее, чтобы продвижение ВС РФ фиксировалось лишь на втором. Покровский участок фронта отмечается как «стабильный», указала Безуглая.

Ранее в США рассмеялись над словами Сырского о ВСУ.