Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют западным оружием по детским садам и площадкам Белгорода. Об этом заявил журналист из Австралии Джони Х, пишет РИА Новости.

«Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного», — рассказал он.

Журналист выразил недовольство тем, что западное оружие используется для обстрела местной инфраструктуры. Он добавил, что задокументировал факт обстрела Украиной детского сада в Белгороде ракетами HIMARS.

Незадолго до этого американские журналисты сообщили о планах ВСУ принимать в свои ряды судимых за тяжкие преступления.

Сообщается, что батальон «Шквал» готов принять в свои ряды осужденных за лишение жизни человека. Авторы материала отметили, что заключенные обладают необходимыми качествами для участия в боевых действиях в составе украинской армии.

Ранее журналист не исключил конца света после разрешения ВСУ бить вглубь России.