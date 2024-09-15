Стал известно об уничтожении роев украинских дронов в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают под Суджей в Курской области целые рои из украинских FPV-дронов. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из отрядов с позывным «Аид».

По его словам, столь интенсивные атаки FPV-дронов он наблюдал только под Волчанском в Харьковской области.

«Противник активно использует FPV-расчеты. Бесконечным роем их отправляет один за одним, но точность расчетов оставляет желать лучшего», — сказал «Аид».

Он отметил, что российская школа беспилотников готовит более профессиональных операторов. При этом командир обратил внимание, что с количеством дронов у Вооруженных сил Украины нет проблем.

Кроме FPV-дронов, противник активно использует разведывательные беспилотники «Лелека», которые также становятся целями для российских бойцов, добавил «Аид».

В конце июля американское издание TWZ писало, что российский беспилотник «Гербера» — младшая версия дрона «Герань-2» — может подключаться к украинской сети 4G, после чего передавать видео оператору. Также журналисты выяснили, что некоторые модели беспилотника могут выступать ретранслятором и осуществлять связь с другими аппаратами, образуя рои, отмечают авторы.

Ранее на Сахалине испытали дрон «Иволга» с искусственным интеллектом.