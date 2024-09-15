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В сети появилось видео с «дороги смерти» ВСУ в Курской области

Военные ВС России показали «дорогу смерти» ВСУ в Курской области

На видео попала сгоревшая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в Комаровку в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал военнослужащих 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

Они назвали дорогу в Курск для ВСУ «дорогой смерти». Военные задались вопросом, почему украинские военные не учли «опыт предшественников» и «полезли на нашу землю».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

13 сентября в МО РФ рассказали, что российские военнослужащие отразили три попытки ВСУ прорвать границу России у трех населенных пунктов в Курской области. По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 50 человек личного состава, а также пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ выбиты почти из десятка населенных пунктов Курской области.

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