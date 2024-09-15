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Дания впервые заказала у Украины 18 артиллерийских систем «Богдана» и передала их Киеву

Глава минобороны Дании Поульсен заявил о первой передаче Украине САУ «Богдана»

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РИА Новости

Дания впервые заключила соглашение на производство артиллерийских установок «Богдана» с военно-промышленным комплексом Украины, сообщил министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен. Его цитирует «Зеркало недели».

По словам главы оборонного ведомства, первый заказ был сделан в июле, а 14-15 сентября Киев получил по нему 18 артиллерийских установок «Богдана», которые профинансировал Копенгаген.

При этом Поульсен отметил, что поддерживать работоспособность оружия и производить его на Украине гораздо дешевле, чем на Западе. По этой причине Дания призывает ЕС финансировать производство оружия именно на территории республики.

Слова датского министра совпадают с призывами Киева. Так, накануне глава МИД Украины Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства. По его словам, это поможет сэкономить время и средства союзников Киева, а некоторые характеристики украинского оружия лучше, чем у западных аналогов.

Ранее на Украине «потеряли» 40% зарегистрированного в стране оружия.

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