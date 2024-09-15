Снайперы спецназа «Ахмат» охотятся за техникой ВСУ в Курской области

Снайперы спецназа «Ахмат» ведут охоту за некоторыми видами техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из отрядов.

»[Снайперы] работают ежедневно, причем, помимо уничтожения живой силы противника, на нас легло уничтожение транспорта», — рассказал он.

При этом военный отметил, что речь идет о легкобронированной технике или боевых бронированных машинах.

В ночь на 15 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Курской области. Места скопления украинских солдат находились в районе деревни Нижняя Паровая. Во время сражений некоторые из них сдались в плен.

Также сообщалось, что солдаты группировки российских войск «Север» за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

Ранее Минобороны РФ показало видео с ударами по спрятавшимся в лесах Курской области украинским военным.