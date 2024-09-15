Командир «Аид» рассказал об использовании ВСУ зарубежной техники в Курской области

Командир одного из отрядов российских войск с позывным «Аид» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали почти все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область.

По словам «Аида», в атаке участвовало вооружение производства Франции, Германии, США и Австралии. Так, российские военные двумя двумя дронами-камикадзе поразили французский зенитный ракетный комплекс Crotale.

«У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно, за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили», — рассказал командир.

По его словам, в числе прочего ВСУ использовали австралийские бронетранспортеры Bushmaster, немецкие боевые машины пехоты Marder, американские боевые машины Stryker, бронетранспортеры MaxxPro и M113, а также немецкие танки Leopard. Из техники советского периода, по словам «Аида», широко используются танки Т-72.

В конце командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что его бойцы FPV-дроном сожгли в Курской области французский ЗРК Crotale.

Согласно информации Минобороны РФ, утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российский командир рассказал о стягивании сил ВСУ в районе Суджи.